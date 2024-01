Michael Bolton cancella il tour: operato per tumore al cervello

In un messaggio ai fan su Facebook, il cantante di When A Man Loves A Woman, che ha 70 anni, ha detto che l'intervento è stato un successo: "Sto riprendendomi a casa, circondato dall'amore e dal sostegno della mia famiglia".

Tgcom24

Bolton, due volte premio Grammy, ha assicurato che dedicherà "tempo ed energia" nel "prossimo paio di mesi" alle cure per rimettersi in piedi e che la sospensione della tournée è solo temporanea. "Deludere i fan o rinviare uno show è sempre stata la cosa più difficile per me - ha detto - ma non abbiate dubbi: sto lavorando sodo per accelerare la ripresa e tornare presto sul palco".