Mi Ami Club Tour, da Roma a Milano le tappe in attesa del festival

Roma Mi Ami Club Tour presented by Dr. Martens prenderà il via mercoledì 28 febbraio al Monk di Roma con una serata all’insegna del cantautorato nelle sue sfaccettature più eclettiche. Si parte con Visconti, piemontese classe 2000, con il suo sound inedito che unisce il cantautorato al post-punk. A seguire i Brucherò nei Pascoli, duo milanese dal background rap e l’attitudine punk, con un suono unico ricco di contaminazioni. A chiudere la serata il ritorno live di Bartolini, artista classe 1995 cresciuto tra la Calabria, Manchester e Roma, tra i talenti più interessanti del nuovo cantautorato italiano con influenze che vanno dal britpop alla new wave al pop italiano. Con lui sul palco anche alcuni ospiti, dagli Psicologi fino a Sano del Thru Collected. In apertura una speciale performance dei KRANKk da Anversa per il progetto All Areas Access, finalizzato a studiare come migliorare l'accessibilità alle persone sorde degli spettacoli dal vivo e dei club che li ospitano.

Napoli Per la seconda tappa di giovedì 29 febbraio all’Ostello Bello di Napoli saranno ancora una volta Visconti e Brucherò nei Pascoli i protagonisti della serata che infiammeranno la platea partenopea, accompagnati dagli Scumma Do Mar, nuova formazione legata all’universo Thru Collected che unisce sonorità midwest-emo al calore di Napoli. Per celebrare la prima volta in città, ci sarà uno speciale pre-show con il live dei Sianlout e il dj set del pioniere hyper Aaron Rumore.

Bologna La terza data è prevista a Bologna, venerdì 1 marzo, in un locale storico della scena live italiana come il Covo per una serata ad alto contenuto di energia. Sul palco i TA GA DA, power trio made in Padova che con un solo disco all’attivo è riuscito a imporsi per il gusto dance punk. Insieme a loro anche i Milanosport, un concentrato delle esperienze e delle influenze di tutti i componenti della band concretizzate in un suono unico che mescola post-punk, surf rock, synth-pop, soviet elettronica, shoegaze e folk irlandese. Presenteranno il nuovo materiale in uscita ad aprile. A chiudere sarà l’elettronica kraut dei Planet Opal, progetto fresco e innovativo formato da Giorgio Assi e Leonardo De Franceschi.

Torino Domenica 3 marzo il tour arriverà all’Off Topic di Torino con una serata che vedrà sul palco alcuni tra i più grandi e interessanti talenti femminili della scena italiana contemporanea. Marta Del Grandi, cantautrice milanese con trascorsi di vita in Belgio e in Nepal, che con il suo secondo album, "Selva", si è confermata un’artista raffinata dal talento aggraziato; Rosita Brucoli, pugliese classe 1999 trapiantata a Milano, che con il pop raffinato mescolato all’elettronica del suo disco d’esordio "Camminare e Correre" ci porta in un incredibile viaggio introspettivo; Caro Wow, giovane artista milanese tra clubbing ed electropop che rappresenta un unicum nella scena musicale; ETT, progetto di Gaya Misrachi, giovane cantautrice triestina di origine greca, dalle sonorità elettroniche contemporanee e melodie pop.