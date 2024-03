Mel B confessa di essere stata rovinata dal divorzio.

Come racconta in una in una intervista rilasciata alla Bbc, dopo la fine del matrimonio con Stephen Belafonte è tornata a vivere dalla madre: "A Leeds, ora faccio la spesa al discount", ha spiegato. L’ex Spice ha accusato di violenza l’ex marito: "Dal mio ex subito abusi emotivi, fisici e finanziari".