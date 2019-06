Medimex, chiusura in festa: Patti Smith conquista Taranto

Una degna conclusione per la cinque giorni di musica del festival organizzato da Puglia Sounds e Regione Puglia, di cui Tgcom24 era media partner. La cantautrice americana ha regalato brani indimenticabili come "Because The Night, "Gloria" e "Can't Help Falling In Love" e "People Have The Power". Ha poi esibito sul palco la maglia con la scritta "Giustizia per Taranto" lanciando messaggi d'amore verso la citta': "Wonderful Taranto". E il pubblico ha risposto con un lungo applauso.



Nel pomeriggio la Smith aveva visitato la città vecchia, fotografando i vicoli e intrattenendosi a parlare con i pescatori e aveva raggiunto la spiaggia di Castellaneta Marina per una passeggiata al mare. Le immagini avevano subito fatto il giro dei social. La stessa cantante statunitense aveva postato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto della figlia (che l'ha poi accompagnata al pianoforte nel live della Rotonda) seduta in un ristorante e scrivendo di una Taranto unica e camaleontica. Al concerto erano presenti anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il coordinatore di Pugliasounds/Medimex, Cesare Veronico.