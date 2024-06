Medimex 2024, tutto pronto: boom di biglietti venduti all'estero per i grandi live

Mercoledì 19 giugno alle ore 19 al MArTA (ingresso libero con prenotazione) il fotografo Bob Gruen racconta la mostra la mostra dedicata agli anni newyorchesi di John Lennon, accompagnato da Luca De Gennaro e sabato 22 giugno, ore 19 Università degli Studi di Taranto (ingresso libero), i Santi Francesi dialogono con Dario Falcini. Al Teatro Fusco di Taranto quest’anno in programma una serie di appuntamenti dedicati alla storica rivalità tra grandi artisti (ingresso libero con prenotazione). Giovedì 20 giugno alle ore 19 in scena le vicende musicali e umane sfociate in tragedia dei rapper the Notorious B.I.G. & Tupac Shakur con Tormento e Damir Ivic e alle ore 21.00 la contrapposizione tra le due stelle luminose di Michael Jackson & Prince con Carlo Massarini e Luca De Gennaro. Sabato 22 giugno alle ore 19 la sfida delle sfide tra The Beatles & The Rolling Stones con Gino Castaldo e domenica 23 giugno alle ore 19 la grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Gino Castaldo. Venerdì 21 giugno, alle ore 21 al teatro Fusco (ingresso libero), il Medimex presenta la prima nazionale del film "AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex" (2022) con il regista Ethan Silverman presente in sala accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini. E allo Spazioporto torneranno gli showcase, selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i più interessanti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale.