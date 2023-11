I Me contro Te per Natale fanno ballare: "Un album dance con i classici e i nostri personaggi"

Dopo il successo de "Il Fantadisco dei Me contro Te" questa volta il duo amatissimo dai bambini ha realizzato un album di canzoni di Natale, " Natale con Luì & Sofì ", già disponibile nei negozi e sulle piattaforme streaming: contiene 10 brani di cui tre inediti e sette cover di classici natalizi. Un disco dove a prevalere è il divertimento: "Per noi il Natale è festa e allegria - dicono - per questo quasi tutte le sonorità dell'album sono dance, da festa praticamente. E in alcune canzoni abbiamo messo tutti i personaggi delle nostre storie e dei nostri film".

Tgcom24

Sono una vera e propria macchina da successo. La coppia di Youtuber, dai tempi dei primi video pubblicati per divertimento, ha imboccato una strada lastricata d'oro i cui numeri parlano da soli: Luì e Sofì hanno, infatti, pubblicato 10 libri e sono usciti con cinque film campioni d’incassi, una serie tv che ha raggiunto ascolti altissimi (a breve uscirà la seconda stagione) e hanno riempito palazzetti con il loro live tour che ha emozionato grandi e piccini di tutta Italia. Inoltre questo disco natalizio arriva dopo il grande successo del singolo "La canzone del cowboy" che la scorsa estate ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Nel loro curriculum mancava un disco di Natale, la lacuna è stata prontamente colmata. "Era un progetto che meditavamo da un po', quindi siamo veramente super contenti di averlo realizzato finalmente - dice Sofì -. Per noi il Natale è uno dei momenti più belli dell'anno. Sia perché, ovviamente, arrediamo casa, l'addobbiamo, diventa proprio magica, ma anche perché abbiamo l'opportunità di stare un po' di più con la nostra famiglia, con gli nostri amici, anche perché ultimamente ci siamo anche trasferiti da qualche anno qui a Milano e quindi torniamo in Sicilia proprio per le festività più importanti. Molto spesso ci ritroviamo a cantare canzoni di Natale, ad averle come sottofondo per le cene, per i pranzi, finalmente ci saranno le nostre canzoni".

Gli inediti del disco di Natale dei Me contro Te Il disco è composto in parte da brani originali, in parte da rifacimenti di classici natalizi. Alcuni di questi con il testo originale (per questioni di diritti), altri rivisitati. "I brani originali sono tre - spiegano -. Oltre a 'Super Babbo Natale' che già è stata pubblicata qualche giorno fa, c'è 'Come il Grinch' che è una canzone che un po' racconta del non essere come il Grinch a Natale, quindi cercare di essere più buoni. Abbiamo fatto un parallelismo tra il Grinch e il Signor S, il cattivo delle nostre storie. E poi sotto l'albero che invece è un inno un po' al Natale, ai regali, al festeggiare, a stare insieme".

Le cover del disco Tra le canzoni tradizionali reinterpretate ci sono "Din Don Dan" (Jingle Bells)", "Feliz Navidad", "Lascia che nevichi ("Let It Snow)" e "A Natale Puoi", resa celebre da un popolare spot televisivo. "Per concludere questa carrellata di brani dance volevamo una canzone con un po' di romanticismo - spiegano -. L'intenzione era quella di lasciare un messaggio molto positivo, ricordare che il Natale è un'occasione per stare vicino alle persone a cui si vuole bene e di dare più affetto". C'è poi un brano meno noto che è "12 Giorni a Natale". "E' una canzone americana, una sorta di fiera dell'est, un gioco di parole dove in ogni strofa si aggiunge un oggetto legato al Natale - spiega Luì -. Noi l'abbiamo riscritta in chiave Me contro Te, ovvero in ogni strofa si aggiunge un personaggio del nostro multiverso La cosa bella è stata poi realizzare il video di questa canzone che uscirà prossimamente dove abbiamo dovuto coinvolgere tutte le persone citate nella canzone, non vediamo l'ora che esca

Ufficio stampa

Per Luì e Sofì "un matrimonio da favola" Nel 2021 la coppia ha annunciato l'intenzione di sposarsi ma poi le nozze sembrano essere scomparse dall'agenda di Luì e Sofì. Cosa è successo? "Noi abbiamo fatto questo annuncio ma non sapevamo che tradizione vuole che poi ti devi sposare entro l'anno - dice lei -. Il problema è che si sono cominciate ad accavallare una serie di lavori molto impegnativi che hanno ogni volta fatto slittare questa data. Però è una promessa che comunque abbiamo fatto sia a tutte le persone che ci seguono e a tutti che avverrà il prima possibile tra l'altro vogliamo fare qualcosa in grande, non è che vogliamo fare un matrimonio così cioè doveva essere qualcosa di speciale, in qualche modo vorremmo coinvolgere ovviamente tutti i fan che ci seguono che hanno visto la nostra storia evolvere in Internet loro ci hanno conosciuto che noi comunque eravamo fidanzati da due anni sì, deve essere un matrimonio alla altezza delle aspettative, quindi dobbiamo organizzarlo il meglio possibile".