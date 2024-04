Max Pezzali, nuovo singolo per celebrare le discoteche scomparse: "Non erano luoghi di degrado"

"Discoteche abbandonate" uscirà in radio lunedì 15 aprile, per Pezzali un salto negli anni della gioventùe della formazione

Un brano scritto con Jacopo Ettore e Michele Canova che vuole rievocare l'epoca d'oro delle discoteche tra gli anni 80 e i primi 2000. Una canzone nata grazie al libro " Disco Mute ", dove sono immortalati i locali che hanno fatto un'epoca, oggi in rovina. "Si pensava che le discoteche fossero la causa di ogni degrado, le hanno chiuse ma il degrado è rimasto, sono state il capro espiatorio, ma evidentemente il punto non era lì - sottolinea Max -. Anzi, arrivo a dire che le discoteche hanno avuto meriti culturali pazzeschi".

Tgcom24

Per completare il tuffo nel passato Max Pezzali ha deciso di lanciare questo singolo organizzando una piccola trasferta con la stampa su due dei luoghi simbolo tra quelli al centro della canzone: il Docking e il Celebrità. Due discoteche di Pavia che Max ha frequentato a lungo in gioventù (alla seconda gli 883 dedicarono "La regina del Celebrità", uno dei loro maggiori successi) e che ormai non esistono più da anni. Luoghi che riprendono vita nel video che uscirà su YouTube (unica concessione alla "contemporaneità" ma solo perché i canali televisivi musicali hanno da tempo perso centralità), dedicato a Claudio Coccoluto e accompagnato dalle testimonianze di tanti dj.

"Vedere quei luoghi straordinari, epici, oggi vuoti e vandalizzati - racconta Pezzali parlando al microfono in pullman - mi ha fatto pensare a quanto i luoghi spogliati dalle persone perdano il loro fascino, che rimane solo nella memoria, sembravano foto di una civiltà decaduta tipo Atlantide". "A Pavia c'erano due discoteche e 106 farmacie, ora sono rimaste solo le 106 farmacie" scherza ancora il cantautore. "Sette volte su 10 non riuscivo a entrare perché ho sempre avuto un problema col dress code ma - racconta Max davanti all'entrata del Docking - sentivo di far parte di qualcosa di più grande di me. Qui abbiamo scoperto la musica e l'altrove, per la mia generazione tutto è accaduto lì. Poi a un certo punto hanno chiuso perché la gente non sopportava più il rumore".

Ufficio stampa

"Discoteche abbandonate" sarà anche un comic book, il secondo della serie ideata da Pezzali e sceneggiata da Roberto Recchioni, in uscita a maggio. L'inedito entrerà anche nella scaletta del tour negli stadi, in partenza il 9 giugno dal Nereo Rocco di Trieste, dove i protagonisti delle canzoni degli 883 prenderanno forma di personaggi reali, in uno show "molto cartoon". Album invece all'orizzonte non ce ne sono. "Mi capita di chiedermi se ci sia bisogno di un nuovo album di Max Pezzali oggi - conclude -. Alla mia età e con tutta la musica nuova che c'è in giro deve avere un senso. Non voglio fare il supergiovane, lo pubblicherò quando sentire di avere da dire qualcosa che posso dire solo io".

MAX FOREVER (HITS ONLY) CALENDARIO DATE

Domenica 09 giugno 2024 | TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | TORINO – STADIO OLIMPICO

Sabato 22 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA

Domenica 23 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA – SOLD OUT

Giovedì 27 giugno 2024 | ROMA – STADIO OLIMPICO

Domenica 30 giugno 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Lunedì 01 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 02 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 09 luglio 2024 | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Sabato 13 luglio 2024 | BARI – STADIO SAN NICOLA