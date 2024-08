Matilde Gioli finisce l'estate in ospedale. A dare la notizia è la stessa attrice 34enne che su Instagram posta una gallery di foto su un lettino dopo aver subìto un intervento a una gamba, che appare ingessata. Nel post mostra anche la radiografia con ben sette viti. "Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti", scrive ai follower. Non si sa ancora come si sia fatta male, ma nei commenti qualcuno ipotizza che sia caduta da cavallo.