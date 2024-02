La decisione nel Regno Unito

"Mary Poppins" è stato riclassificato quindi, passando da "U" ("universal", ovvero per tutti) a "PG", "parental guidance" (presenza di un adulto per un minore di 12 anni). Nel film il termine dispregiativo "ottentotti", originariamente usato dagli europei bianchi per i popoli nomadi dell'Africa meridionale, viene utilizzato per riferirsi agli spazzacamini con la faccia sporca di fuliggine. "Recentemente, il film ci è stato ripresentato nel febbraio 2024 per un'altra riedizione nelle sale, e lo abbiamo riclassificato 'PG' per il linguaggio discriminatorio", ha dichiarato un portavoce del Bbfc. "Sebbene Mary Poppins abbia un contesto storico, l'uso di un linguaggio discriminatorio non è condannato e, in definitiva, supera le nostre linee guida per il linguaggio accettabile in 'U'. Abbiamo quindi classificato il film 'PG' per il linguaggio discriminatorio".