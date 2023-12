Martina Stella divorzia dopo sette anni: "Delusione e grandissimo dolore"

Leggi Anche Da Belen Rodriguez a Ilary Blasi, ecco i migliori gossip del 2023

Tgcom24

Martina Stella, i motivi del divorzio L'attrice non ha spiegato il motivo che ha portato alla rottura, soprattutto per tutelare i figli Ginevra (avuta dall'hairstylist Gabriele Gregorini) e Leonardo: "Evito di dire altro non solo per pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature. Ginevra è preadolescente, ci può leggere". Martina Stella ha quindi scelto di mantenere un basso profilo in questo momento delicato, a differenza delle colleghe Belen Rodriguez e Ilary Blasi (al centro del gossip 2023): "Le rispetto nelle loro scelte. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l'attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore".

"Una grande delusione, non me l'aspettavo" Al momento i rapporti con l'ex marito sono sereni, anche se rimane l'amaro in bocca per il progetto di vita naufragato: "Abbiamo un bambino insieme e abbiamo vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi dieci anni, sette di matrimonio". Come per il divorzio di Tiziano Ferro, anche per l'attrice la fine del matrimonio è stato un pugno nello stomaco: "Non me l'aspettavo, ma intendo trasformare questa grande delusione in un'opportunità di conoscenza personale. Voglio che i miei figli abbiano di me l'immagine di una donna forte che affronta tutto con dignità e coraggio". Per adesso l'attrice vuole concentrarsi solo su se stessa e sui figli, mentre per l'amore ci sarà tempo in futuro: "E' troppo presto per vedermi proiettata in un'altra storia. Ci vorrà un po' di tempo prima di ripartire".