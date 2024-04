Marracash è il primo rapper italiano a esibirsi in tour negli stadi

Per ora si sa poco sull'operazione. Sono apparsi infatti dei cartelloni che annunciano il tour nelle stazioni delle principali città italiane. Ma anche i social del rapper, che al Forum di Assago è stato ospite dei Club Dogo, sono silenti.

Marracash aveva garantito uno show mai visto prima in Italia, la promessa è stata più che mantenuta con Marrageddon. Un evento epocale, quello che si è tenuto il 23 e il 30 settembre a Milano e Napoli, un Festival che ha fatto un pezzo di storia con 140 mila presenze, due dj set, tantissimi artisti coinvolti, dai grandi nomi nell’Olimpo del rap italiano a emergenti tra i più talentuosi della scena, il tutto in due città capitali dell’hip hop italiano. Primo fra tutti Gué, che ha affiancato Marracash nel suo show, regalando ai fan un’esibizione unica e un salto indietro nel tempo, omaggiando il joint album ormai culto “Santeria”; poi ancora Fabri Fibra, Salmo, Geolier, Lazza, Ernia, Madame, Shiva, Paky, Nayt, Anna, MILES e Kid Yugi. E tante sorprese inattese. Non annunciati, si sono aggiunti nelle due line-up di Milano e Napoli molti altri ospiti: primi fra tutti Tedua, Ensi & Nerone e Tony Boy, con proprie performance ad hoc nelle due date, e, al fianco dei protagonisti dei diversi set, anche Nerissima Serpe e Artie 5ive. Durante i live di Marracash, inoltre, sono saliti sul palco Mahmood (che ha cantato anche una sua versione del brano “Io” a Milano), Blanco, Madame, Lazza e Paky, Tananai (in una sua versione del brano “Laurea ad honorem” a Napoli), il tenore Cristobal Campos e il pianista Claudio Guarcello.

Il successo di Marracash

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 12 certificazioni platino - 5 per "Noi, Loro, gli Altri" e 7 per "Persona" - e 4 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze - con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport - e la vittoria della Targa Tenco 2022 con "Noi, Loro, gli Altri" per la categoria miglior disco in assoluto.