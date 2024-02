Vendita record per le chitarre di Mark Knopfler, frontman dei Dire Straits

Chitarre storiche della storia del rock

La Gibson Les Paul Standard fu suonata da Knopfler nel corso di due storici tour con la band: il "Sailing To Philadelphia Tour" nel 2001 e il "Kill To Get Crimson Tour" nel 2008. Altro pezzo unico andato all'incanto è stata la Les Paul del 1983, usata per registrare canzoni come "Money for Nothing" e "Brothers in Arms". La chitarra aveva inoltre fatto capolino nel 1985 sul palco del mega concerto benefico collettivo dello storico evento "Live Aid". Lo strumento è stato venduto per 694.300 euro, ben oltre il listino di Christie's che l'aveva stimata tra gli 11mila e i 17mila euro.