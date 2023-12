Natale amaro per Mariah Carey: dopo 7 anni si è lasciata con Bryan Tanaka

Una separazione serena, almeno a quanto si evince dal tono usato dal ballerino sui social per annunciare la rottura: "Cari amici e fan, con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale riguardante la mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette anni straordinari insieme. La nostra decisione di intraprendere percorsi diversi è reciproca. Mentre percorriamo questi viaggi separati, lo facciamo con profondo rispetto e una travolgente senso di gratitudine per il tempo inestimabile che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche rimarranno impressi nel mio cuore per sempre."

Tanaka ha aggiunto un pensiero anche per i suoi gemelli di 12 anni della Carey, Monroe e Moroccan: "La dedizione di Mariah alla sua famiglia e il suo impegno per il suo mestiere ci hanno ispirato durante il nostro viaggio condiviso. Voglio esprimere il mio amore e apprezzamento per Mariah e i suoi incredibili figli, il cui calore e gentilezza hanno arricchito la mia vita in modi che le parole non possono catturare."

Il primo incontro nel 2006

Tanaka è stato ballerino d'accompagnamento di Mariah Carey, prima di diventare direttore creativo e partner. L'uomo ha dichiarato che la decisione della separazione è stata condivisa. Tanaka e Carey si incontrarono per la prima volta quando lui si unì al suo tour "The Adventures of Mimi" nel 2006 come ballerino di riserva, ma l'amore sbocciò solo nel 2017. Da circa un mese si mormorava che i due avessero preso strade separate, da quando i fan avevano notato che Tanaka non aveva partecipato con la cantante al suo tour "Merry Christmas One and All". Al momento Carey non ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla rottura.