Mariah Carey saluta Halloween e dà il via ai festeggiamenti di Natale con la sua "All I want for Christmas is you". In un video pubblicato sui social, la cantante appare dapprima in veste di Morticia della famiglia Addams per poi indossare un abito rosso Natale e, al grido di "It's Time" ("È arrivato il momento"), dare inizio alla magica atmosfera natalizia sulle note di "All I want for Christmas is you".