In teatro ha ideato e interpretato "Le parole di Oriana in concerto", spettacolo andato in scena a fine gennaio 2020 anche a New York. Tra i suoi ultimi spettacoli, "Casa Pianeta Terra": un viaggio tra parole, immagini e musica d'occidente e d'oriente, per comunicare che il Pianeta Terra è la nostra casa e soprattutto che ne siamo parte integrante. A maggio 2023 nell'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, in occasione della Notte dei Musei, ha riportato in scena con la cantante Grazia Di Michele "chiamalavita" da opere e canzoni di Italo Calvino, dedicato ai bambini vittime di guerre e ai cento anni dalla nascita del grande scrittore. Per il suo impegno nel sociale nel 2005 è stata nominata Goodwill Ambassador Unicef.