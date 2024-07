Margot Robbie è incinta. Il magazine "People" lo dà per certo e le foto di un pancino sospetto che circolano sui social sembrano confermare i rumor. La star di Barbie aspetterebbe il primo figlio del marito Tom Ackerley. La coppia è in vacanza in Italia, sul Lago di Como, e le immagini dell'attrice con una gonna nera e top bianco, dal quale spunta un pancino, sono diventate virali. Ma i diretti interessati non commentano le indiscrezioni.