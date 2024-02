L'esordio da regista di Margherita Vicario alla Berlinale: la forza antica delle donne musiciste

Margherita Vicario unisce musica e cinema

Il film è una fresca allegoria di un'arte e di un'epoca in cui le donne contavano poco e anche riscatto, sempre al femminile, rispetto ai mille soprusi subiti. A Berlino la regista, cantautrice e attrice ha spiegato: "Ci sono sempre state donne musiciste. Donne di talento che preferivano farsi suora pur di continuare a suonare. Siccome erano le ultime, a volte i loro cognomi erano gli stessi dei loro strumenti. Ho immaginato cosi' che potevano anche esibirsi in brani molto moderni che nessuno avrebbe potuto sentire. Insomma potevo fargli suonare quello che volevo senza essere smentita"."Gloria! è un film che ha la musica come protagonista e che usa la musica come linguaggio narrativo. È quello che ho sempre cercato di fare nel mio lavoro di cantautrice: unire cinema e musica. Gloria! è il mio primo esperimento cinematografico in questo senso e ringrazio Tempesta e tutte le mie collaboratrici e i miei collaboratori per avermi aiutato a raggiungere questo primo straordinario traguardo", ha raccontato Margherita Vicario.