Da Marco Mengoni a Nicole Kidman, parata di star alle Olimpiadi di Parigi: ecco chi c'era

E non poteva mancare Federica Pellegrini. L'ex campionessa azzurra ha anche postato alcuni scatti in cui è seduta alla Defense Arena accanto a Serena Williams con l'ironica didascalia che dice: "Tu non mi conosci ma io ti conosco molto bene. Non ti preoccupare, sono un'amica" a cui ha aggiunto emoticon delle risate. Nelle foto infatti Federica si mette in posa ma Serena non sembra assolutamente sapere chi sia la sua compagna sugli spalti.