Manuel Aspidi torna con un inedito di Alex Baroni

Aspidi ha conquistato tutti anche grazie al noto talent show "Amici" (sesta edizione, 2006). È l’artista che regala allo show il primo inedito di successo del programma con due Dischi D’Oro e il Disco di Platino.

Ufficio stampa

Nel 2019, grazie al brano in inglese "Let out this light" scritto da Julian Victor Hilton, il compositore di Robbie Williams, Manuel ha ottenuto in successo mondiale posizionandosi in vetta alla classifica World Adult Contemporary Charts di Billboard Usa, dove è rimasto per 4 mesi, e al primo posto in Europa per tre settimane nella classifica Indie. A quell’exploit sono seguiti un lungo tour all’estero e diverse collaborazioni con artisti internazionali.

"Qualche anno fa - racconta Aspidi - dopo una mia esibizione nella quale cantai il brano 'Cambiare' di Baroni, ricevetti una telefonata che mi segnò nel profondo: era la mamma di Alex che, suscitando in me una immensa commozione, mi disse che per la prima volta si era emozionata ascoltando un brano di suo figlio cantato da altri, e che attraverso la mia voce, in qualche modo, aveva ritrovato Alex. Un'affermazione che mi colpì moltissimo e che ho sempre custodito gelosamente nel mio cuore".