Il rapper statunitense Fatman Scoop è morto all'età di 53 anni dopo aver avuto un'emergenza medica mentre si esibiva sul palco in Connecticut. Noto in particolare per le hit "Be faithful" e "It takes scoop", l'artista hip-hop si è accasciato sul palco dell'Hamden Town Center Park ed è stato portato in ospedale, dove però i medici non sono riusciti a rianimarlo.