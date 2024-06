Mahmood dà l'assalto all'estate con "Ra ta ta"

Nei mesi di luglio e agosto Mahmood farà tappa nei principali festival con il suo Summer Tour: primo appuntamento il 3 luglio all’Arena Mare 42° 15° di Termoli (CB), per poi proseguire il 5 luglio a L’Umbria Che Spacca di Perugia (sold out), l’8 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank di Marostica (VI), l’11 luglio al Mantova Summer Festival di Mantova, il 13 luglio al Live in Genova Festival di Genova, il 19 luglio al Sequoie Music Park di Bologna (sold out), il 20 luglio all’Anima Festival di Cervere (CN) (sold out), il 27 luglio all’Arena Musa di Benevento, il 30 luglio al Sottomarina Sound Beach di Sottomarina di Chioggia (VE), il 12 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (UD), il 14 agosto al Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU), il 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), il 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (sold out), il 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 24 agosto al Krimi Sound di Cirò Marina (KR) e il 31 agosto al Todays Festival di Torino.