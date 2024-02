Ma quest’anno, come confessa lui stesso, sarà "diverso". Al podio neanche ci pensa, il cantante è concentrato sul lancio del nuovo album " Nei letti degli altri " che uscirà il 16 febbraio e che non poteva avere vetrina migliore dell'Ariston. Un lavoro lungo due anni, a nticipato dal singolo "Cocktail d'amore" in cui torna alle origini: "Nel mio disco i momenti difficili dell’infanzia, li ho superati e mi hanno reso più forte".

Il nuovo brano a Sanremo "Sono contento perché 'Tuta Gold' non è né 'Soldi' né 'Brividi': non è reggaeton come qualcuno ha scritto, è bad funk con un ritornello forte - racconta Mahmood - L'ho scritta l'estate scorsa dopo un rave di quattro giorni alle porte di Berlino. Ero fuori dalla tenda con degli amici... parla di ricordi di un amore adolescenziale e di momenti meno felici, ma con un risvolto positivo perché sono eventi che mi hanno reso più forte. Rappresenta la maturità emotiva che questo disco mi ha regalato". Il cantante sottolinea che è un brano nuovo anche per lui: "Un pezzo diverso dal mio genere. Quindi non sarà certo facile ottenere la terza vittoria. Tornare a Sanremo è sempre bello ma proprio perché la canzone è difficile e ti lascia poco tempo per respirare sto vivendo questa esperienza come fosse la prima volta".

La cover di Dalla Nella serata delle cover Mahmood porta "Com’è profondo il mare" di Lucio Dalla insieme ai Tenores di Bitti: "Una tra le canzoni più belle di sempre della musica italiana. Questo brano di Dalla descrive per eccellenza il senso di libertà: il pensiero può essere come un pesce, il mare non puoi recintarlo. È un messaggio forte da portare sul palco dell’Ariston... Io mi sento libero anche artisticamente: è l'unica cosa che mi permette di fare questo lavoro senza renderlo un lavoro. E poi mi rende felice portare la Sardegna, terra d'origine di mia madre, su quel palco".

Mahmood parla della madre e del padre Parlando del nuovo brano sanremese, non potevano mancare i riferimenti alla sua famiglia e all'adolescenza: "Ci vedo dentro tanta ferocia. Cerco di raccontare una situazione che arriva da un ambiente di strada, io che cresco da solo con mia madre, le botte fuori dalla scuola media, ma siccome non sono né un rapper né un trapper, aggiungo altri elementi dal mio immaginario come i fiori e lo zucchero che rappresentano i vizi. Quanto al padre il riferimento è lucido: "Anche se papà mi richiederà di cambiare cognome... Ma non è una situazione irrisolta, anzi, è proprio perché sono riuscito a superarla che ne parlo. Ringrazio tutte le cose spiacevoli che mi sono successe perché mi hanno fortificato e fatto diventare più grande".

Il letto nella copertina Sulla copertina dell'album "Nel letto delgi altri" Mahmood è seduto sul letto mentre abbraccia una statuina di Gundam: "Il letto è il nostro porto sicuro, è il luogo in cui torniamo ogni sera, esorcizziamo i nostri problemi, ci portiamo le persone che amiamo, tradiamo, facciamo autoanalisi".

L'incendio nella prima casa in affitto Il cantante in questi anni ha viaggiato tanto e cambiato tanti letti. E' pure tornato a quello dell'infanzia, a casa della mamma dopo l'incendio che nel 2021 ha distrutto il palazzo di Milano in cui viveva: "Avevo da poco preso il mio primo appartamento in affitto e sono dovuto andare da mia madre, una situazione che mi stava stretta".

Le perle del nuovo album "Nei letti degli altri" ci saranno anche dei featuring, come quelli di Tedua e Chiello nel brano "Paradiso": "Per la prima volta non canterò il ritornello di una mia canzone. Lo canterà Chiello, per me è un piccolo capolavoro", c'è l'internazionale "Sempre jamais", una collaborazione con la cantante belga Angèle e una intima "Nel tuo mare", una canzone che parla di una relazione importante e dove si cita anche un threesome: "E' autobiografica".

Mahmood e il nuovo tour internazionale Mahmood conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European Tour, 17 date che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio 2024. Ecco le tappe europee: 4 aprile 2024 - Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo); 7 aprile 2024 - Kentish Town Forum, Londra (UK); 8 aprile 2024 - Olympia, Parigi (Francia); 10 aprile 2024 - Komplex 457, Zurigo (Svizzera); 12 aprile 2024 - Thonex Live, Ginevra (Svizzera); 13 aprile 2024 - Live Music Hall, Colonia (Germania); 15 aprile 2024 - Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi); 16 aprile 2024 - Cirque Royal, Bruxelles (Belgio); 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania); 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania); 22 aprile 2024 - Stodola, Varsavia (Polonia); 8 maggio 2024 - Riviera, Madrid (Spagna); 9 maggio 2024 - Razzmatazz, Barcellona (Spagna); 11 maggio 2024 - Sala Mamba, Murcia (Spagna); 12 maggio 2024 - Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna); 17 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia) sold out; 18 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia).