Mahmood scala le classifiche e lancia il nuovo album

E' un periodo di rinascita per il cantautore in 24 ore ha registrato il sold out al Forum di Milano raddoppiando così la tappa ed è nella top 50 delle canzoni più ascoltate su Spotify: è la prima di quelle del Festival.

Mahmood scala le classifiche Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali con “TUTA GOLD”: il brano ha infatti conquistato il #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #31 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #9 nella Top 50 Lussemburgo, #33 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Amato anche dalle radio, è al numero #1 anche della classifica Earone e il videoclip - diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv - è sempre più virale con oltre 5,5 milioni di views su YouTube.

Il nuovo album "Nei letti degli altri" Intimo e introspettivo, "Nei letti degli altri" è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.

Il letto sulla copertina del nuovo album Sulla copertina dell'album "Nei letti degli altri" Mahmood è seduto sul letto mentre abbraccia una statuina di Gundam: "Il letto è il nostro porto sicuro, è il luogo in cui torniamo ogni sera, esorcizziamo i nostri problemi, ci portiamo le persone che amiamo, tradiamo, facciamo autoanalisi".

Le perle del nuovo album "Nei letti degli altri" ci sono anche dei featuring, come quelli di Tedua e Chiello nel brano "Paradiso": "Per la prima volta non canterò il ritornello di una mia canzone. Lo canterà Chiello, per me è un piccolo capolavoro", c'è l'internazionale "Sempre jamais", una collaborazione con la cantante belga Angèle e una intima "Nel tuo mare", una canzone che parla di una relazione importante e dove si cita anche un threesome: "E' autobiografica".

Forum sold out in 24 ore È andato sold out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) di Mahmood che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobreal Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Mahmood e il nuovo tour internazionale Mahmood conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European Tour, 17 date che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio 2024. Ecco le tappe europee: 4 aprile 2024 - Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo); 7 aprile 2024 - Kentish Town Forum, Londra (UK); 8 aprile 2024 - Olympia, Parigi (Francia); 10 aprile 2024 - Komplex 457, Zurigo (Svizzera); 12 aprile 2024 - Thonex Live, Ginevra (Svizzera); 13 aprile 2024 - Live Music Hall, Colonia (Germania); 15 aprile 2024 - Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi); 16 aprile 2024 - Cirque Royal, Bruxelles (Belgio); 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania); 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania); 22 aprile 2024 - Stodola, Varsavia (Polonia); 8 maggio 2024 - Riviera, Madrid (Spagna); 9 maggio 2024 - Razzmatazz, Barcellona (Spagna); 11 maggio 2024 - Sala Mamba, Murcia (Spagna); 12 maggio 2024 - Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna); 17 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia) sold out; 18 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia).