Torna Magnolia Estate, da Manu Chao ai Libertines: la rassegna 2024 è una "Dimensione parallela"

La rassegna estiva di Circolo MagnoIia torna dal 18 maggio al 21 settembre e per questa edizione vuole essere una “Dimensione Parallela” , un’oasi di spensieratezza e sollievo, dove trovare rifugio da preoccupazioni e ansie, ma anche dal caldo torrido della città. In programma artisti nazionali e internazionali con un calendario fitto e ricco di concerti e dj set che animeranno il parco dell'Idroscalo. Tra i primi nomi annunciati spiccano quelli di Manu Chao, Mdou Moctar, Bonobo, Garbage, Libertines, Mr. Bungle, Turnstile, Alvvays . Oltre agli show ci saranno i consueti appuntamenti con il Mi Ami (Phoenix, Tre Allegri Ragazzi Morti, Colapesce Dimartino) la Domenica Elettronica e Unaltrofestival .

Circolo Magnolia da 19 anni "Sono passati 19 anni dal primo giorno in cui abbiamo posato il primo piede in questo luogo che ormai chiamiamo casa e in questi 19 anni la costante ricerca della qualità è stato il motore immobile del Magnolia. Questo cartellone numero 19 lo guardiamo con affetto e orgoglio perché quella ricerca di qualità ha trovato dimensione e rappresentazione in una programmazione nazionale e internazionale che anni fa avremmo solo potuto immaginare", racconta la direzione artistica Magnolia, mentre è stata confermata l’occupazione dello spazio dell'Idroscalo per altri 18 anni.

Da 19 anni il Circolo Magnolia è il crocevia milanese dei più importanti artisti, gruppi e dj italiani e internazionali. Punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica, questa estate tornerà nel parco più bello di Milano un programma fitto e variegato senza un attimo di respiro: festival, party a tema ed eventi speciali per una selezione artistica ricercata e diversificata che come da tradizione toccherà i più svariati generi musicali, dall'elettronica al rap, dal metal al reggae.

L'area di Magnolia Estate Magnolia Estate prende vita in un'ampia area verde di 20mila metri quadrati presso l'Idroscalo, caratterizzata da un palco principale all'altezza dei più grandi festival europei. Un'attenzione particolare è riservata alla gastronomia, con un punto ristoro che abbraccia le nuove tendenze dello street food, integrato dalla presenza di una pizzeria e di un'hamburgeria. Per coloro che desiderano momenti di relax, è stata allestita un'area chill-out con comode sdraio. Per l'intera stagione estiva, non sarà richiesta la tessera Arci per l'accesso. Inoltre, grazie alla rinnovata collaborazione con il CAP - Consorzio Acque Pubbliche, l'acqua depurata, sia liscia che frizzante, sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar.

Gli appuntamenti in programma

8 maggio - Magnolia Opening Party (INGRESSO GRATUITO) | Dimensione Parallela con IVREATRONIC djset | Bawrut | Bravissimi Ragazzi [Pentola + Wasa + Murphy]

24-25-26 maggio - MI AMI

30 maggio - Eartheater

31 maggio - Toy Tonics Jam

1 giugno - Pezzi da 90

3 giugno - 070 Shake | Fight the Noia fest

4 giugno - UNALTROFESTIVAL w/ King Gizzard and the Lizard Wizard

5 giugno - Omar Apollo + Mecna

6 giugno - DORIAN ELECTRA

7 giugno - Eternal Love Live Band: La Pantera Release Party

8 giugno - One Shot!

14 giugno - Magic Garden

15 giugno - dalle 15: Run the music; dalle 21 Magnolia & Offside presentano l'Italia agli Europei; dalle 23: Trashick presenta: Millenium Bug

TBD - La Domenica Elettronica with Helena Hauff + Ogazon

17 giugno - Mr. Bungle

18 giugno - Gio Evan

19 giugno - Turnstile

20 giugno - Magnolia & Offside presentano l'Italia agli Europei

TBD - Danilo Plessow AKA MCDE

22 giugno - Maledetta nostalgia

24 giugno - Magnolia & Offside presentano l'Italia agli Europei

26 giugno - Garbage

28 giugno - Le Cannibale & Magnolia - Dov’è Liana live

29 giugno - San Junipero

30 giugno - Two Feet

2 luglio - The Libertines

3 luglio - Action Bronson

TBD - Anna Molly w/ Kamma & Masalo

6 luglio - Akeem

8 luglio - CUORI IMPAVIDI w/ Unknown Mortal Orchestra

9 luglio - Alvvays

10 luglio - Ashnikko

12 luglio - Yellow Days + Chet Faker dj set

13 luglio - Random

16 luglio - Marc Rebillet

17 luglio - AMINÉ with special guest D4VD

TBD - Valerio Lundini e I VazzaNikki

TBD - Ben Klock

TBD - Eiffel 65

TBD - La Domenica Elettronica w/ Hunee

23 luglio - Sick Tamburo

24 luglio - Tiago Pzk

26 luglio - Milano 3000 x Kerri Chandler

27 luglio - We Love 2000

28 luglio - Solomacello

1 agosto - Manu Chao

2 agosto - VOID

3 agosto - Pezzi da 90

6 agosto - Xavier Rudd

7 agosto - Rise Against

TBD - Earl Sweatshirt

21 agosto - militarie gun

22 agosto - Mdou Moctar

23 agosto - 80s Never Die

25 agosto - Viva Las Vegan 2024

29 agosto - Allah Las

TBD - Dirty Love

31 agosto - We Love 2000

1 settembre - 25th anniversary Punkadeka festival

5 settembre - Russ

TBD - Sven Vath

13 settembre - Bonobo presents Outlier

15 settembre - Kiasmos

18 settembre - Slam Django

19 settembre - BNKR44

TBD - Ellen Allien + Madwoman

21 settembre - Magnolia Closing Party