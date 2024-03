Madonna e la gaffe con la fan in sedia a rotelle, ecco la risposta

Durante il Celebration Tour a Los Angeles Luisa Veronica Ciccone aveva chiesto alla donna: "Cosa stai facendo seduta laggiù?" e subito dopo si è accorta che era su una carrozzina e si è scusata: "Oh, ok, politicamente scorretto. Mi scuso". Vanessa Gorman però l'ha perdonata: "E' stato un semplice errore, non poteva sapere che sono paralizzata".

L'indignazione sui social Ma le scuse non sono bastate ad impedire l'ondata di indignazione sul web dopo che un video su TikTok è diventato virale, con oltre 2 milioni di click. "Sono delle scuse tristi! Che diamine. Rimborsategli il biglietto!", ha chiesto un utente. "Non si è scusata abbastanza", ha affermato un altro. "Signora, ci sono 100 ragioni per cui qualcuno potrebbe restare seduto e sono tutte valide", ha osservato un altro.

La fan: "Non ce l'ho con Madonna" La diretta interessata ora spegne le polemiche, raccontandosi in una intervista: "Sono paraplegica a causa di un incidente automobilistico accaduto nel 1999. Non ce l'ho con Madonna per quello che è successo durante lo spettacolo, non penso che lo abbia fatto intenzionalmente o che ci abbia messo della cattiveria. Il suo è stato chiaramente un errore innocente. Quindi non sono per nulla offesa dalla situazione".