Show bollente Nelle immagini Madonna ha mostrato il momento clou in cui scambia un appassionato bacio con Tokischa a metà esibizione. La giovane rapper, che alcuni hanno soprannominato la Madonna della Repubblica Dominicana, è salita sul palco per esibirsi con la "Material Girl", che indossava un'audace e provocante vestaglia di raso rosso e pizzo e una benda.

Oltre al bacio lesbo, nel corso dell'esibizione, le due donne si sono scambiate anche effusioni bollenti e hanno ballato in maniera provocatoria.

Madonna e Tokisha sono amiche da molti anni e hanno già collaborato insieme nel 2022 per un remix dembow della hit di Madonna "Hung Up", recentemente intitolata "Hung Up on Tokischa".

Madonna ha anche condiviso su Instagram anche dei selfie nel backstage con Tokischa, il cui vero nome è Tokischa Altagracia Peralta Juárez, entrambi con apparecchi ai denti tempestati di diamanti.

La Regina del Pop ha sfoggiato il suo nuovo accessorio, decorato con la scritta "madre", ringraziando la rapper, che glielo ha regalato. Poi ha pubblicato altri scatti mostrando il suo trucco impeccabile e i ricci perfettamente pettinati, e alcuni in cui sfoggia un outfit super sexy e un body attillatissimo.

Madonna e Tokischa Non è la prima volta che Tokischa e Madonna si baciano pubblicamente. Lo avevano fatto anche nel giugno 2022 durante la celebrazione del Pride di New York City. Un momento che aveva ricordato il famoso bacio tra Madonna e Britney Spears sul palco degli Mtv Video Music Awards nel 2003. Bacio replicato poi anche al matrimonio della Spears con il modello Sam Asghari.





Alle voci che tra loro ci fosse una relazione omosessuale, già nel 2022 Tokischa aveva risposto dicendo che i loro baci non erano sessuali e invece erano "proprio come parlare", spiegando: "C'è stato feeling non appena ci siamo incontrate, perché è Madonna, una persona che si è espressa per tutta la sua vita, senza preoccuparsene. In realtà è quello che faccio anch'io. È stato istantaneo: ci siamo collegate subito. Provavamo per lo spettacolo e parlavamo tutto il tempo, quindi ci siamo avvicinate molto. Stavamo registrando al microfono e all'improvviso ci stavamo già baciando, ed era come se fosse così naturale per entrambe. Ci baciamo e basta, è come parlare... Non è qualcosa del tipo: 'Oh, siamo così sessuali...' È più come una vibrazione".



Il Celebration Tour Nel gennaio 2023 Madonna ha annunciato il "Celebration Tour", con cui festeggiare 40 anni di carriera riproponendo tutti i suoi più grandi successi in 15 paesi del mondo.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale, che avrebbe dovuto cominciare in Nord America il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (Bc), è stato poi posticipato a causa di una seria infezione batterica per la quale la popstar è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. Secondo il sito "Page Six" Madonna sarebbe stata trovata in stato di incoscienza e una volta ricoverata sarebbe stata intubata.

Tre mesi e mezzo dopo il suo ricovero in terapia intensiva, Madonna è tornata sul palco. Il 15 ottobre a Londra la star del pop mondiale ha (ri)lanciato il suo "Celebration Tour" tra Europa e Nord America e ha offerto una scaletta con tutti i suoi successi, diciassette outfit e coreografie spettacolari. E dal palco ha detto: "Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici".

Tra le città europee dove si è esibita in Europa Lady Ciccone è tornata, dopo otto anni, anche in Italia a Milano, dove ha chiamato a raccolta più di 11mila fan al Mediolanum Forum di Assago il 23 e il 25 novembre.



Nei piani originali, il Celebration Tour, avrebbe dovuto toccare 43 città in tutto il mondo, undici in Europa. Poi, dopo il malore, il cambio di programma e le nuove date. Dopo Londra e Milano, è partito infatti il 13 dicembre il tour nordamericano il 13 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, New York, che durerà fino ad aprile 2024 con l'ultimo concerto al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Annullati, invece, i concerti a San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma Nashville e Tennessee a causa di conflitti di programmazione.