Viene meno dunque il clamore che si era creato attorno alla possibilità che Madonna festeggiasse i suoi 66 anni nello scenario del Teatro Grande riunendo attorno a sé personaggi dello star system per un banchetto firmato da chef stellati. Ma non viene meno la curiosità di vederla aggirarsi tra i resti degli Scavi di Pompei, come una turista qualunque. Inevitabile la definizione di un piano di sicurezza, anche se il prefetto si limita a dire che le misure "ci saranno e saranno adeguate" senza scendere nei dettagli. "Quelle previste quando avvengono questi eventi con personalità che possono attrarre molte persone. Quanto invece ai possibili itinerari non abbiamo notizie precise, sono questioni che poi maturano di giorno in giorno. Per ora sappiamo che sarà a Pompei". Madonna potrebbe giovarsi di una guida d'eccezione per il suo giro all'interno degli Scavi, il direttore degli Scavi Gabriel Zuchtriegel: "Credo che ci sarà un incontro con il direttore all'interno del parco" si limita a dire il prefetto di Bari che tiene a ribadire la natura privata della visita. Tra le ipotesi avanzate nei giorni scorsi si era parlato di un regalo da parte della popstar mondiale al Parco. Il prefetto non conferma: "Non so di un pagamento per questa visita esclusiva, e non ne ho idea. Però ci può stare. Madonna potrebbe farlo perché ama Pompei, ama questo parco archeologico e non vede l'ora di andarci".