Madonna festeggia 40 anni di carriera a Milano con Donatella Versace e Armani

Miss Ciccone torna infatti in Italia dopo otto anni per la prima data italiana della tournée mondiale " Celebration Tour ". La regina del pop, con un ritardo di un'ora e mezza, ha chiamato a raccolta più di 11mila fan arrivati al Mediolanum Forum di Assago . "Questo non è un concerto come gli altri, voglio mostrarvi la storia della mia vita e tutto ciò che la riguarda, insieme ai miei figli... mio padre mi diceva che era una pazza, pazza, pazza a voler fare l'artista", racconta dal palco. A festeggiarla c'erano Donatella Versace , che è salita sul palco, e Giorgio Armani . Si replica sabato 25 novembre.

Tgcom24

"Sono felice di essere qui - scandisce in italiano - È importante non dimenticare da dove venite. Sono felice di essere tornata in Italia dopo tutto questo tempo, mi siete mancati". Tutto inizia con Madonna che appare su un palco ispirato alla torta nuziale degli Mtv Awards del 1984, organizzato su tre cerchi concentrici e con oltre 200 metri di catwalk. La scenografia fonde perfettamente elementi delle varie fasi della sua carriera. Dopo un'ouverture affidata a Bob The Drag Queen, maestra di cerimonie, Madonna sale sul palco avvolta in un kimono nero e intona subito "Nothing Really Matters".

La scaletta Per Miss Ciccone è il primo tour senza un nuovo album, pensato proprio per celebrare 40 anni di carriera. In scaletta non potevano mancare i grandi successi che l'hanno resa la pop star più famosa del mondo: da "Into the Groove" a "Holiday" da "Like a Prayer" a "Vogue", il brano iconico è l'occasione di ricordare la lotta per i diritti Lgbt e chiamare sul palco l'amica Donatella Versace per una divertente sfida tra ballerini giudicati dalle due star. E ancora fino "Live to tell" con le immagini dei suoi cari amici morti a causa dell'Aids come Herbs Ritts, Keith Haring e Freddie Mercury che scorrono sui maxi schermi. Chiude con un medley di "Like a Virgin", che include anche un omaggio a Michael Jackson con parti di "Billie Jean" e l'ultimo capitolo con "Bitch I'm Madonna".

Il tour Lo straordinario tour partito dalla O2 Arena di Londra a metà ottobre prevede 78 date in 15 paese. Toccherà tutte le principali città d'Europa e il Nord America (posticipato dopo la grave infezione che l'ha colpita prima dell'estate e che ha fatto addirittura temere per la sua vita), è una testimonianza dell'influenza e dell'impatto di Miss Ciccone non solo sulla musica pop ma anche sulla storia del costume. Quattro dei suoi sei figli la seguono in tour, parte integrante di uno show ricco di coreografie, visual, cambi d'abito e inframmezzato da qualche provocazione, come sua abitudine.