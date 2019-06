Madonna, il tour "Madame X" fa flop nella vendita dei biglietti

Madonna arranca nella vendita dei biglietti per le tappe del suo tour "Madame X" a New York. Solo quattro anni fa i biglietti erano andati subito esauriti per il Madison Square Garden (con oltre 20mila posti) mentre, secondo quanto scrive il "New York Post", sono ancora disponibili centinaia di biglietti per il concerto del 12 settembre alla BAM opera house di Brooklyn (circa duemila posti).