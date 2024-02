Madonna non è nuova a cadute sul palco. Già a dicembre era successo al Barclays Center di New York, nel bel mezzo dell’esibizione di "Hung Up". Nulla di grave per la star che, rialzatasi prontamente dopo la caduta grazie a una ballerina, ha detto “Sorry I’m high“. Andando indietro nel tempo, al "Madame X Tour" del 2020, durante la data a Parigi la cantante si era infortunata dopo una brutta caduta : "Sono finita a terra dopo che una sedia mi è stata tolta per sbaglio e sono caduta sull'osso sacro" aveva spiegato in quell'occasione. Come non ricordare invece il capitombolo ai Brit Awards del 2015, quando durante l'esibizione sulle note di "Living for love" un ballerino aveva tirato con sé il lunghissimo mantello facendo cadere la cantante, che non era riuscita a slacciarlo in tempo.

Il Celebration Tour

Tre mesi e mezzo dopo il suo ricovero in terapia intensiva, a ottobre 2023, Madonna è torna sul palco, appena dopo aver compiuto 65 anni. Il suo “Celebration Tour” è anche un miracolo, dopo quello che era successo alla cantante a giugno con il conseguente rinvio delle date mondiali. "Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici", aveva detto all'esordio. La tournée attraverso 15 Paesi è arrivata in Italia per due date a Milano il 23 e 25 novembre e si concluderà il 26 aprile a Città del Messico. In scaletta sono presenti i suoi successi suonati in parte o per intero, con hit che hanno segnato un'epoca come "Ray Of Light", "Like A Prayer", "Holiday", "La isla bonita", "Live To Tell", "Vogue".