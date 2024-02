La cantautrice si trova in California e i suoi post social dagli Stati Uniti non sono passati inosservati...

libera. La cantautrice ha infatti pubblicato due foto in topless, con solo delle piccole emoticon a coprire i capezzoli per aggirare la censura del social. D'altra parte Madame sembra sempre più intenzionata a utilizzare il proprio corpo come mezzo espressivo, come visto anche in concerto nei mesi scorsi , e anche se nel 2019 in "17", cantava "quanta strada devi fare per vedermi in mutande", sembra le cose siano cambiate, anche a costo di suscitare tra i suoi follower reazioni contrastanti.

Madame si gode le sue vacanze negli Stati Uniti, in California, e sui social mostra come in questo momento si senta...

Tgcom24

Di questi tempi l'anno scorso Madame era in tutt'altre faccede affacendata, in gara al Festival di Sanremo con la sua "Il bene nel male", brano che ha fatto da preludio all'apprezzatissimo secondo album, "L'amore". Anche quest'anno Madame sarà a Sanremo, ma solo come co-autrice del brano di Angelina Mango, "La noia", tra quelli più accreditati alla vittoria. Lei invece può guardarsi lo spettacolo da lontano, senza stress, godendosi una meritata vacanza dopo tanti mesi di tour in giro per l'Italia.

L'apprezzamento per le foto di Arisa nuda Nei mesi scorsi Madame, non aveva nascosto il suo entusiasmo per un post in cui Arisa si era mostrata completamente nuda. Madame aveva commentato con un eloquente "ti amo", ma la risposta della cantante era stata piuttosto fredda, con un "ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai". Una sottolineatura che non aveva scoraggiato la cantautrice vicentina che aveva rilanciato con "ti offro una cenetta chic, vestiti elegante". Chissà se poi la cena con Arisa c'è stata.

Nel post anche un riferimento alla fidanzata? Ma nello stesso post Instagram delle foto in topless c'è dell'altro. In uno scatto qualcuno ha voluto vedere un riferimento alla vita sentimentale della cantautrice, sulla quale i fan dell'artista si interrogano da tempo. In un'immagine infatti si vede un cuore disegnato sulla sabbia. All'interno del cuore c'è la lettera F (l'iniziale del suo vero nome, Madame è infatti il nome d'arte di Francesca Calearo), seguita da un "+". L'altra lettera è tagliata dalla foto, ma potrebbe essere l'iniziale della sua fidanzata, se Madame ne ha una. In precedenza si era parlato di un possibile legame tra la cantautrice e Alessia Miconi, la sua assistente personale. Tuttavia, non ci sono mai state conferme su questa relazione, e Madame non ha mai fatto dichiarazioni al riguardo.