Sul suo profilo Madame ha pubblicato il brano di Duna Sanchez, "Capricho" e ha scritto: "Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine o anche una parolina o, magari, la base. Comunque, per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare, non c'è nessuna autorizzazione, quindi, si tratta di un plagio vero e proprio", ha tuonato la cantante. Sul suo canale youtube Duna Sanchez ha una sola canzone all'attivo, appunto "Capricho", e il suo profilo Instagram privato ha circa 50mila follower.

Il nuovo album

A marzo 2023 è uscito il secondo album di Madame, interamente dedicato al principe degli argomenti che però lei esplora in maniera obliqua come abituata a fare: "L'amore". Quattordici canzoni (più una bonus track) tra "autobiografia, biografia e fantasia". La cantautrice ha portato in tour l'album in estate e poi in autunno nel pieno del grande successo riscosso. Lo show che ha dato via al tour indor è stato un sold out a Milano, al Mediolanum Forum di Assago.