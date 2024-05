Macklemore, un brano per Gaza: "Chiedo il cessate il fuoco, chissenefrega di Drake"

Ha infatti pubblicato sui social " Hind's Hall ", una canzone dedicata alle proteste degli studenti universitari negli Stati Uniti che chiedono il cessate il fuoco a Gaza. Tutti i proventi del brano saranno poi devoluti all'Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. Nel brano oltre a rivendicare il diritto di protestare e chiedere la pace, Macklemore attacca apertamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e si fa beffe del dissing tra Drake e Kendrick Lamar che nel mondo del rap tiene banco da diversi giorni: "Io voglio un cessate il fuoco - dice Macklemore -, me ne fotto della risposta di Drake".

Il rapper americano Macklemore scende in campo prendendo apertamente posizione sul conflitto in Medio Oriente.

Una aperta presa di posizione che non solo rompe il silenzio di gran parte del mondo della musica che sulla questione mediorientale da mesi ha fatto sentire la sua voce in modo molto parziale. Ma che allo stesso tempo ha subito riscosso il plauso di personaggi come Tom Morello che ha definito la canzone "la canzone più Rage Against the Machine dai tempi dei Rage Against the Machine".

Il titolo del brano "Hind's Hall", si riferisce al modo in cui è stata ribattezzata la Hamilton Hall della Columbia University di New York, occupata dai manifestanti filopalestinesi e poi sgomberata dalla polizia la settimana scorsa. Il nome è un riferimento al nome di una bambina palestinese, Hind Rajab, morta a Gaza per le ferite riportate dopo un raid dell’esercito israeliano sull’automobile in cui viaggiava con la famiglia. La registrazione della telefonata della bimba fatta alla madre poco prima di morire ha fatto il giro del mondo diventando l'ennesimo simbolo degli orrori della guerra.

Il testo di "Hind's Hall" è estremamente diretto e chiaro e si muove ad ampio raggio. Dalle violenze della polizia al ban imposto a TikTok per arrivare agli artisti che non fanno sentire la propria voce e preferiscono non prendere posizione. "Quando avevo 7 anni ho imparato una lezione da Ice Cube e Eazy-E. Com’è che era? Ah sì, fuck the police" rappa Macklemore riferendosi a "Fuck tha Police", uno dei brani simbolo degli NWA, mitico gruppo gangsta di fine anni 80 in cui militavano Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E poi contro i tentativi di censura: "Potete bandire TikTok, toglierci dall'algoritmo / Ma è troppo tardi, abbiamo visto la verità, siamo testimoni / Abbiamo visto le macerie, gli edifici, le madri e i bambini e tutti gli uomini che avete ucciso". Inoltre Macklemore prova a disinnescare anche l'arma delle accuse di antisemitismo. "Vediamo le loro bugie che affermano che è antisemita essere antisionisti / Ho visto fratelli e sorelle ebrei là fuori che cavalcavano in

Solidarietà e gridare 'Palestina Libera' con loro".