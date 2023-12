Macaulay Culkin, una stella sulla Walk of Fame per il protagonista di "Mamma ho perso l'aereo"

Lo svelamento della stella

"Macaulay Culkin è stato un punto fermo nella cultura pop per decenni. Non solo per aver recitato a 10 anni in uno dei film di Natale più amati e conosciuti di sempre, ma per un lungo e ragionato percorso creativo", ha spiegato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame durante la cerimonia di svelamento della mattonella. "Avevo 9 anni quando e non avevo idea di cosa stesse succedendo", ha detto invece l'attore raccontando la sua esperienza di baby-star. Negli ultimi anni, dopo sclete sbagliate dal punto di vista professionale e personale e una lunga battaglia dopo l'abuso di droghe, Culkin ha deciso di abbandonare i riflettori, dedicandosi quasi esclusivamente alla famiglia e partecipando solo a pochi e selezionati progetti indipendenti.