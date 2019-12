Mabel, la musica nel dna e grandi aspettative: "Con la mia musica voglio farvi stare bene"

Due anni di lavoro per mettere in musica le fragilità di una generazione trasformandole in un messaggio positivo. Mabel per la sua carriera ha grosse aspettative e non a caso il suo album di debutto si intitola " High Expectations ", Figlia d'arte (sua mamma è Neneh Cherry , il padre il produttore Cameron McVey ), la cantante procede per la sua strada rivendicando la sua indipendenza.

La musica ce l'ha nel sangue, ereditata direttamente dai geni di una famiglia in cui il talento abbonda. Ha scritto la sua prima canzone a cinque anni, al pianoforte, scoprendo ben presto che poteva accompagnare con una melodia i pensieri che era solita scrivere su un diario. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Ha debuttato nel 2017 con un mixtape, "Ivy To Roses", ma è quest'anno che è esplosa, grazie al singolo “Don’t Call Me Up”, che le è valso la nomination nella categoria “British Breakthrough Act” dei Brit Awards . E così a soli 23 anni, ha già venduto oltre 3,5 milioni di singoli in Gran Bretagna e superato il miliardo di stream in tutto il mondo.

Se c'è qualcosa che accomuna le quattordici canzoni contenute in “High Expectations’ è il mood. "Voglio mandare un messaggio positivo a tutti quelli che lo ascolteranno. Ho guadagnato così tanta fiducia scrivendo questo album ed è questo che voglio trasmettere ai miei fan" spiega Mabel. Una positività che emerge sin dal singolo che l'ha lanciata, "Don't Call Me Up". "E' un brano figlio di una rottura, anche dolorosa. Ma io volevo scrivere qualcosa che mi facesse stare bene - racconta -. La canzone è una storia sull'essere forti e positivi. Si può trovare il modo di essere felici anche nelle situazioni più difficili".

Nell'album Mabel affronta con soprendente candore temi quali l'amore giovanile, il dolore e le sfide delle relazioni nell'era digitale. Il nuovo album è la colonna sonora, per la sua appassionata giovane fanbase, ma anche per se stessa, che aiuta a trasformare queste vulnerabilità in vantaggi. "Quando ero piccola l'idea che si aveva delle popstar rasentava la perfezione - spiega -. In realtà molti hanno abbattuto questa immagine mostrando al mondo che anche le star della musica sono esseri umani. Lo hanno fatto mettendo nelle canzoni le stesse ansie, malattie e problemi che hanno tutti. Probabilmente se quelli che erano i miei idoli lo avessero fatto quando ero una teenager, mi sarei sentita meno sola".

In Italia è già venuta in concerto l'anno scorso, come opening act per Harry Styles. Tra qualche mese (il 24 febbraio, ai Magazzini generali di Milano) invece la ritroveramo sul palco con uno show tutto suo, da headliner. "Sarà il tour più lungo che abbia mai fatto quindi vorrei sottolineare che anche se siete già stati a un mio concerto troverete moltissime cose nuove - avverte -. Molti più balletti e canzoni che non ho mai cantato dal vivo. Sarà la prima volta che avrò l'opportunità di portare in scena un concerto esattamente come me lo sono immaginato".

