Lutto per Marco Mengoni: è morta la mamma Nadia Ferrari

Lutto per Marco Mengoni: il cantante ha perso la madre Nadia Ferrari. Tra i primi a dare la notizia i fan della pagina Facebook "Ronciglione per Marco". "Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni ed alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia... mancherai tantissimo", si legge. La donna, 60 anni, era malata da tempo. A lei Mengoni aveva dedicato il brano "Luce".