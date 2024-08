Luisa Ranieri: "Ho dimostrato che le donne non hanno una data di scadenza"

Parlando della sua carriera invece Luisa Ranieri racconta di essersi pentita solo una volta di una parte e cioè "quando ho girato Eros: ho capito che non ero pronta per quell'esperienza, ero l'attrice sbagliata per quel ruolo, non sapevo giocare con la mia sensualità, ne ero impaurita. Ma ad Antonioni come si faceva a dire di no?". In quell'occasione aveva detto: "Recitare così, nuda, non lo farò mai più". E non l'ha fatto "fino a che non è arrivato Paolo Sorrentino. Ma non ho un problema col nudo, ce l’ho con le scene d’amore, è diverso. Il sesso è tutto uno scambiarsi di cose, ha a che vedere col fatto che l’altro ti piaccia o no. Alle volte lo fai con colleghi che nun te piaceno pe’ nient". In quanto ai ruoli a cui, in questa fase della vita in cui ha "finalmente trovato se stessa" l'attrice spiega: "Scelgo un ruolo solo se mi piace, altrimenti lascio perdere. Forse ora ho meno voglia di fare certe commedie: la società è cambiata, le donne sono cambiate. Certe figure femminili fanno parte di un retaggio del passato".