La vicenda non è però finita: Fedez ora potrà cedere le sue quote davanti a un notaio o trascurare la decisione del tribunale costringendo Sal a ricorrere nuovamente a vie legali

Dopo la crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni , un nuovo colpo arriva nella diatriba che lo vede contrapposto da mesi all'ex amico Luis Sal sulla proprietà del podcast Muschio selvaggio. Il tribunale di Milano ha infatti dato ragione allo youtuber. In particolare, come riporta una nota emessa dall'ufficio stampa dello stesso Sal , "il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast".

La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, societa' di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore).

I primi passi della vicenda e i video di Fedez e Luis Sal Tutto è iniziato nel giugno del 2023: dopo alcune puntate in cui Luis Sal non era comparso all'interno del podcast, Fedez lo accusò di aver abbandonato il progetto in seguito a una accesa discussione, con un video dal titolo "Che fine ha fatto Luis", asserendo di portare avanti il progetto in solitaria nonostante avessero fondato una società insieme, con pari quote, poche settimane prima. Luis Sal rispose con un video diventato subito virale - "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" - in cui annunciava al pubblico di doversi difendere dalle accuse e richieste danni intentate nei suoi confronti dai legali di Fedez.

L'accordo smentito A novembre 2023 si susseguirono voci lanciate dal settimanale "Chi" di un accordo economico con patto di riservatezza tra i due. Le voci sono state successivamente smentite da entrambi, in particolare da Fedez, che dichiarò attraverso un video pubblicato sul canale del podcast: "Quando si ha una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, o almeno così fanno gli adulti".

Nello statuto della società Muschio selvaggio la clausola della "roulette russa" Il provvedimento del tribunale, che risale a venerdì 23 febbraio, rappresenta una delle poche pronunce edite in Italia sul funzionamento della clausola statutaria della "roulette russa", contenuta nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l., società che edita il podcast. La clausola roulette è una clausola ripresa dagli ordinamenti americani e inglesi che prevede che, in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un'offerta per comprare le quote dell'altro socio. Qualora però quest'ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Il meccanismo è volutamente creato per impedire trattative inique. A fine 2023 la società di Fedez azionò la clausola offrendosi per acquistare le quote in capo alla società di Luis e tentare così di escluderlo dal podcast. La decisione, inaspettata, di Luis di rifiutare lo ha messo ufficialmente nella posizione di acquirente delle quote di Fedez. Messo davanti al fatto compiuto, Fedez rifiutò però di sottostare alle regole statutarie (cui pure si era obbligato con la costituzione della società), contestando il funzionamento della clausola e rifiutandosi di vendere. Luis fu così costretto a ricorrere al tribunale che gli diede ragione.