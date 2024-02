Lubomyr Melnyk torna in Italia, nuovo tour del pianista "più veloce al mondo"

Lubomyr Melnyk è uno dei pianisti contemporanei più incredibili.

Grazie alla sua tecnica pianistica definita continuous music, il musicista e compositore ucraino è capace di portare per mano gli ascoltatori in una specie di dimensione spazio-temporale altra e quasi trascendentale grazie alle onde di note velocissime che danno vita a un flusso perpetuo e magico, ai confini tra percezione melodica e viaggio immaginativo. Tornerà in Italia per alcune date all'interno del suo nuovo tour, "The Sacred Thousand" titolo anche della sua ultima uscita: un Ep dedicato al suo Paese in guerra. Sarà il 26 febbraio all'Arci Bellezza di Milano, il 15 marzo al Cinema Perla di Bologna, il 16 al Randogs House di Savona.