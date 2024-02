La finale, al Teatro Nuovo Dogana, sarà trasmessa in diretta dalle 21 su San Marino Rtv e vedrà in gara otto artisti Emergenti e nove Big. Sarà una giuria qualificata a decretare il vincitore "sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno". Ospite d'onore della serata sarà Riccardo Cocciante , con il Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre.

I titoli delle canzoni

Sono stati resi noti anche i titoli delle canzoni presentate dagli artisti della categoria Big ammessi alla finale: Aimie Atkinson - A Dare For Love; Marcella Bella - Chi Siamo Davvero; Loredana Bertè - Pazza; Dana Gillespie - The Last Polar Bear; Jalisse (appena tornati a Sanremo dopo 27 anni) - Il Paradiso è Qui; Pago - Il Protagonista; La Rua - Il Governo del Cuore; Aaron Sibley - Human; Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta. Le precedenti edizioni del contest sono state vinte da Achille Lauro e dai Piqued Jacks.