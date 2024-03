Loredana Bertè deve restare in ospedale: "Necessari accertamenti urgenti" 

Lo staff della cantante ha diffuso un comunicato tramite X spiegando che la Bertè ancora non sta bene e per questo è stato il concerto di Varese in programma il 15 marzo è stato rinviato al 10 maggio

Dopo il malore accusato lunedì con il conseguente ricovero , lo staff della cantante ha pubblicato una nota su X per aggiornare sulla situazione. "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti ". Per questo motivo il concerto che l'artista avrebbe dovuto tenere al Teatro di Varese venerdì 15 marzo è stato rinviato al giorno 10 maggio. Al momento resta confermato il concerto di Torino fissato per il 19 marzo.

Tgcom24

Per la Bertè è stato un periodo davvero intenso, tra la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, la registrazione per un talent televisivo e il tentativo di ottenere un pass per l'Eurovision tramite il concorso "Una voce per San Marino". Adesso stava affrontando il tour teatrale che la terrà impegnata fino a maggio inoltrato (al momento l'ultimo concerto dovrebbe essere quello del 15 maggio, al Brancaccio di Roma, recupero di quello saltato lunedì a causa del ricovero). Salute permettendo. Il riferimento agli "accertamenti urgenti" fatto nella nota del suo staff infatti fa preoccupare non poco i fan.

Intanto lo staff di Loredana ha fatto sapere che i biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato "potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato".