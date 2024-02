Loredana Bertè seconda per un soffio al Festival di San Marino: non andrà all'Eurovision

Sul palco di Malmo non salirà la cantante che voleva andare in Svezia per "rompere all'ex marito". Per lei, come a Sanremo, anche stavolta il premio della critica. Dal pubblico una standing ovation

E mi prendo una bella rivincita". Con la stessa intenzione battagliera proclamata al Festival di Sanremo Loredana Bertè si era presentata anche al Festival di San Marino , che, però, a sorpresa, la incorona soltanto... seconda. "Per un soffio" - come hanno fatto sapere dal palco - vince la band spagnola "I Megara", che stacca il biglietto per la Svezia. A Loredana Bertè, alla vigilia grande favorita, un altro consolatorio premio della critica, dopo quello ricevuto a Sanremo. Stavolta arriva dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale. Dal pubblico una standing ovation.

"Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmö, così vado a rompere le scatole al mio ex marito ( l'ex tennista Björn Borg, ndr ).

Loredana Berté seconda per un soffio a San Marino All'Eurovision di Malmo, in Svezia, dunque, il prossimo 7-11 maggio, a rappresentare la Repubblica di San Marino ci andrà il gruppo rock spagnolo "I Megara". La terza edizione del festival Una Voce per San Marino, infatti, è stata vinta da loro con il brano "11.11". Seconda "per un soffio" è arrivata Loredana Bertè, grande favorita della vigilia, che con il brano "Pazza" era arrivata settima al Festival di Sanremo e aveva vinto il Premio della Critica Mia Martini, intitolato alla sorella. Terzo classificato: La Rua, con "Il governo del cuore", realizzato con Dardust.

A San Marino premiati anche i Jalisse Al Festival di San Marino premiati anche i Jalisse. A loro assegnato il premio "Miglior look" dal San Marino Outlet Experience. Il duo è tornato in pista con "Il paradiso è qui" dopo l'ospitata a Sanremo e si è classificato al decimo posto.

E ancora premio "Ogae italy" assegnato dal fan club eurovisivo italiano a Loredana Bertè. Premio "Felbal" per il brano più radiofonico assegnato da Radio San Marino: LA Rua. Premio "Ludovico Di Meo" assegnato da San Marino RTV al miglior artista emergente: I Megara.

Chi ha vinto "Una voce per San Marino" 2024 I Megara sono un gruppo rock nato a Madrid nel 2015 e parteciperanno per la Repubblica del Titano alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest in programma a Malmoe, in Svezia, dal 7 all'11 maggio, dove l'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, trionfatrice a Sanremo. La band spagnola è composta da Kenzy (cantante), Rober (chitarra), Vitti (basso) e Ra Tache (batteria); il suo stile musicale è stato definito 'Fucksia Rock'.

La serata finale, in diretta tv e web dal Teatro Nuovo di Dogana, è stata presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto e gli artisti sono stati valutati da una giuria presieduta dal compositore e produttore discografico Celso Valli. In giuria anche Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon e Anna Bischi Graziani, moglie di Ivan. Quest'anno, ha ricordato il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, "hanno partecipato artisti da 36 Paesi, 350 dei quali sono venuti in Repubblica a giocarsela".

Il regolamento sammarinese prevede infatti che le candidature possano arrivare da tutto il mondo ed è libera anche la lingua con la quale interpretare il proprio brano. Il meccanismo ha favorito così gli spagnoli emergenti Megara. Alla finale hanno preso parte otto emergenti e nove big: questi ultimi, oltre a Bertè e La Rua, erano Pago, Marcella Bella, i Jalisse, Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Wlady-Corona-Ice Mc-Dj Jad e la cantante blues britannica Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki per brani che uniscono la creatività degli artisti alla tecnologia dell'intelligenza artificiale.

Ospiti Riccardo Cocciante, Filippo Graziani e il Piccolo Coro dell'Antoniano. Tra il pubblico Al Bano, presidente di giuria lo scorso anno, Massimo Boldi e Fausto Leali.

A vincere le prime due edizioni del festival sono stati Achille Lauro e il gruppo toscano Piqued Jacks.