A marzo si era sfogata sui social stanca "delle offese per il mio aspetto fisico" e annunciando di voler "smettere" con la musica. "I Quit", "io smetto", aveva scritta sulla sua pagina Instagram la rapper simbolo della body positivity, lasciando intendere che voglia ritirarsi dal mondo della musica o quanto meno prendersi una pausa. "Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l'ho trovato io", aveva sottolineato l'artista. Per proseguire: "Ma comincio a sentire che il mondo non mi vuole. Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni… sono sempre il bersaglio di prese in giro a causa del mio aspetto. Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto. Non ho firmato per questa merda".