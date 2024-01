Lino Guanciale e Claudio Longhi portano in scena il Cile di Pinochet tra pregiudizi, barriere e meschinità

Canzoni e musiche

E i canti fanno da leit motiv alla messinscena di questo spettacolo, che, accanto a Lino Guanciale, nei panni della Fata dell’angolo, a Francesco Centorame in quelli di Carlos, a Mario Pirrello (il Generale Augusto Pinochet) e ad Arianna Scommegna (Doña Lucia, sua moglie), vede sul palco anche Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Giulia Trivero. "Ho paura torero", infatti, è anche un racconto-canzone, un mosaico di melodie, strofe, ritornelli “leggeri”, che risuonano dalla radio e amplificano il dirompente, viscerale afflato popolare che lega l’autore, Pedro Lemebel, al popolo cileno, con la forza di chi è da sempre vissuto ai margini, come rappresentante di una minoranza etnica, i Mapuche, come omosessuale e come travestito.