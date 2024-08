Lino Banfi si complimenta coi "raghezzi" italiani alle Olimpiadi di Parigi e poi imita il turco Yusuf Dikec

Su Tiktok è diventato virale il video di Lino Banfi alla festa patronale di Canosa, dove impugna la pistola del tiro a segno per omaggiare l'atleta turco Yusuf Dikec. Mano in tasca e quasi svogliata, l'attore pugliese si è messo in posa di fronte ai bersagli come l'argento dei pistola ad aria mista, per accaparrarsi un premio da regalare forse al bis-nipote in arrivo. A rendere il momento ancora più importante il brano di Michael Bublé "Feeling Good" in sottofondo e la scritta "Olimpiadi di Canosa 2024".