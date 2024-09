I Linkin Park si preparano a tornare in grande stile, a sette anni dalla tragica scomparsa del frotman Chester Bennington. Il cantante nel 2017 si impiccò nella sua residenza privata di Palos Verdes, in California, a soli 41 anni. La data scelta per andarsene, il 20 luglio, non fu casuale: era l'anniversario del suicidio del suo amico Chris Cornell, voce dei Soundgarden. In questi anni la band lo ha omaggiato e ricordato in molte occasioni e ora, elaborato il lutto, è pronta ad andare avanti.