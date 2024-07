Lily Allen è in vacanza a Roma con il marito David Harbour (attore di "Stranger Things") come testimoniano gli scatti che la coppia posta sui social. I due, come hanno più volte dichiarato, hanno un rapporto molto libero: "Spesso mi chiedo se io non faccia kink-shaming nei suoi confronti... mio marito mi chiede delle cose particolari durante i rapporti e io rifiuto, a volte lo faccio sentire in colpa e gli dico 'Come osi chiedermi di fare questo?'...".