Non si può avere tutto del resto!". La cantante, e adesso anche attrice, 38 anni, ha parlato della sua carriera e dell'influenza, che ha avuto la sua scelta di ritirarsi, nel 2011, in campagna per dedicarsi alla famiglia, in un'intervista al podcast di Radio Times.

Tgcom24

Non si può avere tutto “Le mie figlie hanno rovinato la mia carriera. Le adoro e mi completano, ma in termini di celebrità del pop, l'hanno completamente rovinata", ha detto la cantante di hit come "Smile", "Fuck You" e "Somewhere only we know".



“Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile", ha aggiunto Lily Allen, che ha anche ammesso come le donne debbano sempre decidere se mettere al primo posto i propri figli o la propria carriera. In quanto a lei, ammette, ha scelto la prima.



“Alcune persone scelgono la carriera piuttosto che i figli e questa è una loro prerogativa, ma i miei genitori erano abbastanza assenti quando ero bambina. Sento che questo ha lasciato delle brutte cicatrici che non voglio si ripetano sulle mie figlie".

Gli errori dei padri e delle madri Il padre di Lily è l'attore Keith Allen, 70 anni, che ha abbandonato la madre, produttrice cinematografica, Alison Owen, 63 anni, quando Lily aveva quattro anni.

La Allen confessa di aver "scelto di fare un passo indietro e concentrarsi sui figli" e di essere felice di averlo fatto perché "sono abbastanza a tutto tondo".

La famiglia di Lily Allen e la nuova carriera di attrice Lily ha due figlie Ethel Mary, 12 anni, e Marnie Rose, 10, con il suo ex marito costruttore Sam Cooper, 45 anni, e ha pubblicato il suo ultimo album in studio "No Shame" nel 2018.

La cantante vive a New York con le ragazze e il nuovo marito, la star di "Stranger Things" David Harbour, 48 anni, che ha sposato nel 2020 e negli ultimi anni si è dedicata alla recitazione.

La Allen ha spiegato come è avvenuto: 'Ero sobria da circa due anni, mi ero appena trasferita a New York. Una parte importante della sobrietà è arrendersi e lasciare che Dio – in qualunque modo tu voglia crederci – abbia un piano per te". Che nel suo caso è stata la telefonata di un direttore del casting che stava mettendo in scena uno spettacolo "A Ghost Story", thriller di Danny Robins nel West End. "Ho detto: ‘No, non sono un’attrice'... ma forse mi stavo sbagliando. Ne ho parlato con David: mi sentivo un po’ senza direzione e non sapevo davvero cosa stavo facendo nella mia vita, a parte essere mamma e mettere su una nuova casa a Brooklyn e lui mi ha detto: ‘Forse dovresti richiamarli' e cinque settimane dopo ero alle prove" e per quel ruolo ha anche ricevuto una nomination come migliore attrice agli Olivier Award".