Ligabue, concerto a sorpresa in... Autogrill, poi l'annuncio: il 21 giugno 2025 c’è chi festeggerà…

Per dare l’annuncio, Ligabue ha sorpreso tutti, fans e giornalisti, nel piazzale dell’Autogrill di Fiorenzuola d’Arda, con un’esibizione live, proprio in quel luogo citato in Certe notti (“... coi bar che son chiusi, al primo Autogrill c’è chi festeggerà”). L’evento, per pochi intimi, è stato realizzato in collaborazione con Autogrill e Autostrade per l’Italia. "Siamo qua per festeggiare in anticipo la festa che faremo l'anno prossimo: il 21 giugno ci vediamo là" - ha detto il Liga a un centinaio di fans sorteggiati tra gli iscritti al Bar Mario. Ai "fortunati" era stato dato un appuntamento al buio a Parma, poi con alcuni autobus sono stati trasferiti nell'area di servizio sulla A1 dove hanno trovato a sorpresa un palco montato e gli strumenti per un mini-levi già pronti. Alle 23 è arrivato il rocker ed è stata subito festa: “Siete qui per questo motivo, per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo, perché l’anno prossimo, il 21 di giugno, ci vediamo a Campovolo”. Per annunciarlo, il rocker ha cantato "I ragazzi sono in giro" e "Certe Notti", facendo un regalo live al gruppo di fan accorso e ai giornalisti.