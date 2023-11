Su Facebook i fan hanno fatto esplodere la loro rabbia. "Stasera a Roma è stato vergognoso. Tutte le persone all’interno e Liga dietro con i musicisti. Potevano uscire almeno a salutare! Perlomeno i musicisti... si dovrebbero solo vergognare", scrive un follower. "Da fan di Ligabue (come suppongo tutti in questo gruppo) che lo difende sempre a spada tratta non ha scuse. Se stava male almeno avvisa alle 18.30, non alle 21:10”, gli fa eco un altro fan. "Sul sito ufficiale ha comunicato che ha problemi alla voce per un virus… ha provato a imbottirsi di cortisone ma non ce la fa...", lo difende invece una fan. "Abbiamo affrontato il freddo per ore e poi? Nulla di nulla", sottolinea un'altra seguace.

La replica del rocker sui social

"La notizia l'avete già avuta, posso dirvi che mi dispiace veramente tanto - ha spiegato in un video Ligabue - avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera. Purtroppo già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz'ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi per capire se c'era qualcosa da salvare ma non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l'inconveniente, vi abbraccio".